Их отказывались поставлять из-за имеющихся рисков.

Не так давно была новость о том, что Министр обороны Германии Бориус Писториус сделал заявление об отказе от поставок дальнобойных ракет Taurus Украине, которые способны бить на дистанции до 500 километров. Аргументировал он это «очевидными причинами», включая риск ударов по российским территориям и имеющихся опасения американцев по этому же поводу.

Народный депутат Украины Егор Чернев, являющийся заместителем председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, ссылаясь на свои знакомства в Бундестаге, заявил о создании группы поддержки поставок Taurus украинской армии.

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По словам украинского депутата, длительное время украинские парламентарии работали с партнёрами над созданием такой группы поддержки и сейчас лёд тронулся. Что насчёт немецких дальнобойных ракет, то они могут оказаться значительно эффективнее британские Storm Shadow.

В подтверждении слов Чернева, можно вспомнить о недавнем случае в Бундестаге, когда немецкий депутат от Социал-демократической партии Германии(правящая партия) Андреас Шварц призвал своих коллег одобрить поставок Taurus украинцам, так как они могут расшевелить контрнаступление, которое явно «пробуксовывает», а оттягивать отправку ракет не имеет смысла, ведь, как и в случае с танками, их все равно поставят.