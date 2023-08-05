Глава ведомства утверждает, что это абсолютно логичный и эффективный шаг.

Украинское правительство уже ранее обозначало, что все их попытки атаковать Крымский мост или другие логистические объекты, подконтрольные России, лишь эффективная стратегия по возвращению своих территорий, поэтому это будет происходить.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщил, что организованная в ночь на 5 августа атака на российские корабли, базирующиеся на Военно-морской базе в Новороссийске - абсолютно логичный и эффективный шаг по отношению к врагу. Он также добавил, что любой «хлопок» на российских кораблях или Крымском мосту является абсолютно законным, так как проходит в международно признанных украинских территориальных водах.

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Для того, чтобы такие атаки прекратились, Малюк требует от россиян покинуть территориальные воды Украины, а также территории, признанные за страной на момент 1991 года.

Стоит отметить, что 4 августа в 23:20 российский танкер «Сиг» на подходе к Керченскому проливу получил пробоину в районе машинного отделения на подходе. На судне находился экипаж из 11 человек. Атака была проведена благодаря морским беспилотникам.