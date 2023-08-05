Украинцы не смогут определить какой боезаряд будет отправлен.

Пока вопрос применения ядерного оружия Россией временно потерял общественный резонанс, Спикер Военно-воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат решил сделать заявление на этот счёт. Он высказался насчёт возможностей украинской армии отреагировать на ядерный удар.

По словам украинского офицера, если россияне запустят ядерное оружие по украинским территориям, никакого особого воздушного сигнала тревоги объявлено не будет. Страна попросту не сможет заранее узнать, какой боезаряд находится в российской ракете.

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В то же время у сил противовоздушной обороны появятся неопознанные объекты на мониторах, которые нужно будет сбивать уже по факту их полёта, учитывая скорость, курс и высоту полёта. Единственный фактор, по которому можно предположить, что внутри ракеты - район, откуда был осуществлён её запуск, позволяющий предположить какой самолёт был запущен и какое вооружение у него, но отсюда вытекает крайне неточный прогноз.

На текущий момент в Центральном разведывательном управлении Соединённых Штатов Америки не видят признаков применения Россией ядерного оружия, а в Украине и вовсе не верят, что россияне пойдут на этот шаг.