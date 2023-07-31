Они должны в течение недели вернуть легитимную власть или будут приняты меры вмешательства, включая военные.

Вчера была новость о том, что Командующий президентской гвардией Нигера Абдурахман Чиани заявил о принятии полномочий президента, возглавив Национальный совет по охране родины(режим военной хунты) и тем самым отказавшись освобождать бывшего легитимного президента Мохамеда Базума, задержанного в своей резиденции.

Экономическое сообщество стран Западной Африки(ЭКОВАС) спустя почти неделю подготовило свою реакцию на ситуацию, сообщив о закрытии границы с Нигером и прекращении коммерческих рейсов. Активы страны в Центральном банке ЭКОВАС были заморожены, коммерческие и финансовые транзакции приостановлены.

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Более того, сообщество стран Западной Африки поставило нигерским мятежникам ультиматум: у них есть неделя на то, чтобы вернуть власть легитимному президенту Мохамеду Базуме, иначе будут приняты все меры по вмешательству, включая военные.

Стоит отметить, что Европейский союз, как и ряд других государств, уже сообщили о непризнании нового режима военной хунты в Нигере. Если оценивать ситуацию, то нигерские военные не имеют как такового плана действий и попросту неспособны удержать власть в стране. Скорее всего, они не смогли бы оказать сопротивление при военном столкновении с иностранными военными формированиями.