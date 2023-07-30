Бывшего президента удерживают мятежники.

Четыре дня назад Командующий президентской гвардией Нигера Абдурахман Чиани вместе со своими соратниками задержал нигерского президента Мохамеда Базума в его резиденции. Тогда ещё не было подтверждений, что Чиани стоят за государственным переворотом, хотя всё указывало на это.

Спустя несколько дней, как Абдурахман Чиани отказал западным лидерам в освобождении Базума, он решил объявить себя новым президентом страны, возглавив так называемый Национальный совет по охране родины - режим военной хунты. Самопровозглашённый президент объяснил необходимость переворота тем, что действующий президент вёл страну к её гибели, а его правительственная стратегия безопасности была неэффективна. Сроки возвращения Нигера к гражданскому правлению он не озвучил.

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Стоит отметить, что государственные перевороты обычное дело в Нигере. Так, например, в 2019 году была предприняты попытка свергнуть тогдашнего президента Махамаду Иссуфу, как раз таки присвоившего Чиани его звание и должность, но переворот оказался неуспешен. Тем не менее, Иссуф фактически уступил свою должность Мохамеду Базуму, а новоизбранный президент решил оставить Абдурахман Чиани на своей должности.