Украинцы хотят производить ракеты.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что Украина имеет планы по становлению крупнейшим производителем оружия в Украине. Он отмечает рост оборонно-промышленного комплекса страны вдвое за последний месяц.

По словам украинского министра, Украина станет оружейным арсеналом свободного мира и экспертом в ведении обычной войны, а также будет специализироваться на производстве ракет. Тем не менее, для начала нужно построить мощь страны как производителя оружия.

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Стоит отметить, что в своих заявлениях про выросший за последний месяц вдвое оборонно-промышленный комплекс Украины, чиновник не указывает на конкретные цифры и отказывается раскрывать что-либо большее, подчёркивая имеющиеся успехи.

Александр Камышин добавил, что его министерство является одним из соучредителей проекта «Brave 1», способствующего сотрудничеству между всеми участниками оборонно-промышленного комплекса. Он также ориентирован на иностранных инвесторов. Украинский министр говорит, что если иностранцы захотят производить оружие в Украине во время боевых действий, то получат возможность протестировать его на поле боя и, соответственно, украинская армия даст рецензию на него, указав на необходимость модернизации.