Теперь об этом в курсе враги США.

Не так давно американский президент Джо Байден принял сложное, как он обозначил, для него решение по поставке Украине кассетных боеприпасов. Политик объяснил это тем, что штаты не могут поставлять артиллерийские снаряды 155-мм калибра, а у украинцев вскоре закончатся боеприпасы. Таким образом американский президент фактически признал «дыру» в арсенале артиллерийских снарядов американской армии.

Возможный кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп осудил действующего лидера американского государства за такое признание. Он подчеркнул, что огромная мощь ядерного оружия сейчас велика, это не как раньше позиционная война за бункерами, а полное уничтожение.

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В то же время отдать все боеприпасы армии - это ужасно, а признаться об этом во всём миру - ещё ужаснее. Трамп считает, что Байден не понимает что делает, ведь он на весь мир заявил о нехватке боеприпасов у американцев и теперь об этом в курсе все враждебные для Соединённых Штатов Америки государства, включая Китай.

По сути основным риском для штатов он видит то, что ядерные конкуренты американцев - Китай и Северная Корея, теперь знают об ударе по боеспособности американской армии.