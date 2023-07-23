Туда уже прибыли два украинских танка.

В начале июля было сорвано открытие сервисного центра по ремонту немецких танков Leopard в Польше. Польские власти обозначили это нехваткой запчастей, когда ряд иностранных изданий писал о конфликте между странами. Немцы попросту не смогли найти договора с поляками, так как те загнули цены за обслуживание повреждённой техники вдесятеро по сравнению с ценниками на заводах в Германии.

Тем не менее, Министр обороны Польши Мариуш Блащак написал в своём Twitter, что в Гливице на юге Польши заработал центр по ремонту и обслуживанию немецких танков Leopard, поставленных Украине. Туда уже прибыло два танка украинской армии.

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Ранее издание Politico писало, что на западе меняют стратегию поставок Украине военной техники, отдавая предпочтение чинить старую, нежели давать новую.

На текущий момент Украина продолжает получать немецкие танки Leopard 2 от союзников, а возможность отремонтировать ранее повреждённые по сути даст технике вторую жизнь в рядах украинской армии.