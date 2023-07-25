Украинцы надеются, что новый тип боеприпасов окажется эффективнее стандартных.

Украинская армия уже как неделю получила от Соединённых Штатов Америки кассетные боеприпасы. Изначально в штатах не особо поддерживали идею по распространению данного типа боеприпасов другим странам, в частности ряд стран-участников НАТО осудили такое решение, однако американский президент Джо Байден всё же согласился на такой ход, хотя и назвал его вынужденной на фоне дефицита снарядов у украинцев.

Когда Соединённые Штаты Америки отправляли украинцам кассетные боеприпасы, они подчеркнули, что применять их будет запрещено по российским территориям и населённым пунктам. Украинское правительство согласилось на обозначенные условия, дав письменные гарантии.

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Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в интервью изданию CNN, что в ближайшее время он отчитается перед западными партнёрами в Пентагоне о применении кассетных боеприпасов в зоне боевых действиях. Он выразил надежду, что кластерные боеприпасы покажут себя более эффективными, нежели обычные боеприпасы.

Стоит отметить, что Украина не подписывала Конвенцию по кассетным боеприпасам, поэтому юридически не обязана отказываться от их применения.