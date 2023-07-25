Это произошло на фоне недавнего запуска украинских БПЛА по Москве.

Вчера ночью украинские силы запустили беспилотные летательные аппараты по Москве, в результате чего было повреждено два объекта гражданской инфраструктуры. Министерство обороны России отчиталось об успешном устранении угрозы, однако даже в результате работы средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны избежать повреждений зданий не удалось.

Заместитель пресс-секретаря Организации объединённых Наций Фархан Хак выступил с заявлением, где призвал стороны российско-украинского конфликта избегать каких-либо шагов, которые ведут в конечном итоге к эскалации военного конфликта со всеми вытекающими.

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Стоит отметить, что официальная позиция российских властей порицает любые военные поставки для украинской армии, ведь именно их считает причиной эскалации конфликта. В то же время украинская сторона видит в военных поставках способ противостоять россиянам и добиться более выгодного положения на мирной конференции, чтобы по итогу сохранить за собой территориальные границы на момент 1991 года.