Фиксируется попадание по гражданской инфраструктуре.

В ночь на 24 июля во время объявления тревоги в южных регионах Украины было зафиксировано приближение украинских беспилотных летательных аппаратов к Москве. Как заявляют российские официальные лица, угроза была устранена.

Министерство обороны России отчитались о пресечении попытки украинской армии осуществить удар двумя беспилотниками по объектам в Москве. В российском оборонном ведомстве утверждают, что дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение.

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В то же время Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram канале пишет, что сегодня около четырёх часов утра зафиксированы удары украинских беспилотников по двум нежилым здания. Один беспилотник ударил по зданию на Комсомольском проспекте, где повреждён дом №17, а второй дрон попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева, где прогремел взрыв, из-за чего перекрыто движение автотранспорта. По предварительным данным в обеих случаях пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

Учитывая, что в Министерстве обороны России утверждают о пресечении украинских атак, попадание по гражданской инфраструктуре говорит о последствиях обезвреживания беспилотников российскими средствами радиоэлектронной борьбы.