Но это если соответствующее решение примут уже завтра.

Перед контрнаступление Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия начнёт наступать не дожидаясь американских истребителей F-16, хотя это усложнит продвижение. Как итог, абсолютное превосходство российской авиации в зоне боевых действий создаёт большие сложности для украинских военнослужащих.

Предполагается, что Вооружённые силы Украины смогут получить западную авиационную технику уже в следующем году, когда завершат обучение по эксплуатации F-16 и подготовят всю соответствующую инфраструктуру для их обслуживания.

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Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен утверждает, что если штаты даже согласятся принять решение по F-16 уже завтра, их поставка заняла бы 2 - 3 месяца. Тем не менее, он считает необходимым сосредоточится не на скорых поставках, а на подготовке украинских пилотов и условий для обслуживания истребителей, чтобы они могли разумно применять авиацию.

В то же время в командовании американский армии не видят возможным добиться паритета украинской авиации над российской даже в случае поставок американских истребителей. Глава Объединённого комитета начальников Соединённых Штатов Америки генерал Марк Милли утверждает, что цена десяти F-16 - 2 миллиарда долларов, а у России сотни истребителей 4 и 5 поколения, поэтому этот вопрос крайне дорогостоящий и не решается за один год.