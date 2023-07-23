Американцы не собираются поставлять ATACMS.

Не так давно представитель Белого дома сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский обсуждает с американским президентом Джо Байденом вопрос поставок дальнобойных ракет ATACMS, запускаемых с установок M142 HIMARS.

Издание The Washington Post, ссылаясь на свои источники, пишет, что Соединённые Штаты Америки не намерены поставлять Украине ракеты ATACMS. Дело в том, что у американцев пока что не хватает данного типа боеприпасов.

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Более того, в кабинете Байдена уверены, что Украина сейчас иные насущные потребности и дальнобойные ракеты в них не входят. Американцы также не желают ещё больше увеличивать уровень своего вмешательства, чтобы самими не оказаться стороной военного конфликта.

Американский концерн Lockheed Martin без изменений производит по 500 единиц ATACMS в год, но все ракеты продаются в другие страны. Точное количество данного типа боеприпасов в арсенале американской армии засекречено, но предполагается, что американцы хранят около 4 тысяч единиц ракет, учитывая, что они их продолжают применять в боевых действиях и учениях.

К концу 2023 года ATACMS будут заменены более новыми ракетами Precision Strike. Вполне вероятно, что уже к 2024 - 2025 году американцы могли бы счесть нужным поставить свои устаревшие ракеты Украине.