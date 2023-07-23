Это первый случай инициации такого совета с момента его учреждения.

После прекращения действия «зерновой сделки» российская морская блокада украинских судов в Чёрном море продолжилась, в связи с чем ни одно гражданское судно с зерном не рискнёт перевозить сельскохозяйственную продукцию через акваторию моря. Украинские власти сразу обозначили, что если Россия не планирует продолжать работу зернового коридора, то украинцы сделают это без участия россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский решил впервые воспользоваться инициативой «Совет Украина - НАТО», призвав Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга созвать встречу стран-участников североатлантического альянса для решения наболевшего вопроса.

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Если быть точнее, то украинский президент хочет обсудить с участниками военного блока вопрос зернового коридора для украинских кораблей, перевозящих зерно. Зеленский отметил, что встреча состоится уже на днях.

Ранее Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооружёнными силами Украины Валерию Залужному, командующему Военно-морскими силами Алексею Неижпапе и министру инфраструктуры Александру Кубракову разработать план по работе зернового коридора.