Украинцы хотят перевозить зерно в Чёрном море без России.

С момента прекращения действия «зерновой сделки» украинские власти всё чаще говорят о необходимости продолжить перевозки украинского зерна через Чёрное море, но теперь без участия России. При этом российские власти расценивают любые иностранные корабли, которые следуют в украинские порты, как вражеские.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на ставке Верховного главнокомандующего он поручил главнокомандующему Вооружёнными силами Украины Валерию Залужному, командующему Военно-морскими силами Алексею Неижпапе и министру инфраструктуры Александру Кубракову подготовить комплекс действия для продолжения зернового коридора. Министерству иностранных дел страны было поручено подготовить план действий в дипломатическом пространстве.

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Ранее Министр иностранных дел Украины заявил, что в Украине готовы пойти на любые риски для возобновления перевозок украинского зерна через акваторию Чёрного моря. Соединённые Штаты Америки обещают оказывать всё содействие украинскому правительству для продолжения транзита зерна через Чёрное море.