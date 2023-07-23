Он говорит об успешном разминировании ряда районов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вскоре динамика на поле боя изменится в пользу украинцев, а контрнаступление набирает обороты. Украинский президент сообщает о проходе Вооружённых сил Украины через некоторые заминированные места, разминируя ряд районов в зоне боевых действий.

Зеленский также не забыл упомянуть, что украинской армии нужно больше дальнобойные ракет(фактически речь о Storm Shadow, так как другие страны не поставляют подобное вооружение) и современные западные истребители.

реклама

Примечательно, что более месяца назад издание Politico делало статью с подобным контекстом. В ней писалось, что украинское контрнаступление набирает обороты, но российская армия упорно сопротивляется. Тогда же издание писало о незначительном продвижении украинских войск и тяжёлых боях.

Некоторое время назад Глава Объединённого комитета начальников штаба Соединённых Штатов Америки Марк Милли выразил уверенность, что контрнаступление нельзя назвать полным провалом, хотя оно будет долгим, тяжёлым и кровавым.