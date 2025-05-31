Согласно последним данным, флагманские планшеты Samsung Galaxy Tab S11 получат значительное увеличение ёмкости аккумулятора и перейдут на процессоры MediaTek — это существенно повысит их автономность и производительность.

Ожидаемые флагманские планшеты Samsung Galaxy Tab S11, скорее всего, получат значительное увеличение автономности благодаря повышению емкости аккумулятора. По данным портала GalaxyClub, батарея старшей версии Tab S11 Ultra будет иметь номинальную емкость 11 374 мА·ч, что примерно на 500 мА·ч больше, чем у предшественника (у Tab S10 Ultra было 10 880 мА·ч). Реальная заявленная емкость составит ~11 700–11 900 мА·ч, обеспечивая большее время работы без подзарядки.

У базовой версии Galaxy Tab S11, судя по имеющейся информации, останется прежняя батарея на 8 160 мА·ч, аналогичная используемой в Tab S9. Таким образом, заметное повышение автономности предусмотрено лишь для старшего устройства серии.

Помимо изменений аккумуляторов, новые планшеты, вероятно, оснастят процессором MediaTek Dimensity 9400, способствующим высокой производительности в многозадачности, играх и работе с творческим контентом. Эта тенденция началась еще с выпуска Tab S10, когда Samsung перешла с чипсетов Qualcomm на решения MediaTek.

Что касается программного обеспечения, Galaxy Tab S11, согласно ожиданиям, выйдет с оболочкой One UI 8 на основе Android 16, предлагающей продвинутые функции искусственного интеллекта и улучшенную поддержку многозадачности. Компания продолжит практику долгосрочной поддержки своих флагманов, предоставляя обновления сроком до семи лет.

Точная дата выхода Galaxy Tab S11 пока неизвестна, однако, исходя из предыдущих релизов, наиболее вероятным периодом запуска станет осень 2025 года — сентябрь-октябрь. Подробности станут яснее ближе к официальной презентации, сейчас вся доступная информация основана на слухах и утечках.