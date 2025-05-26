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Greg_Novo
Геймдиректор Clair Obscur: Expedition 33 отметил влияние игры Persona 5 на разработку проекта
Геймдиректор Clair Obscur: Expedition 33 Гийом Брош признал влияние Persona 5 на дизайн интерфейса и систему взаимоотношений персонажей, а также отметил признание игры критиками и публикой.

Гийом Бош, геймдиректор ролевого приключения Clair Obscur: Expedition 33, в свежем интервью подчеркнул сильное влияние японской RPG Persona 5. Эта игра стала ориентиром при разработке интерфейса, дизайн-меню и системы взаимоотношений персонажей — особенно заметна схожесть в механике развития связей внутри команды.

По словам Боша, команда разработчиков старалась перенести глубокую сюжетную составляющую и эмоциональную вовлеченность, присущие Persona 5, сохранив при этом уникальные особенности европейского подхода и классических японских ролевых игр (JRPG).

Игра Clair Obscur: Expedition 33, вышедшая в апреле 2025-го, уже была признана критиками и игроками. В проекте сочетаются тактические пошаговые сражения с элементами экшена, акцент сделан на активных защитах и уклонениях. Система улучшения героев позволяет игрокам самостоятельно выбирать направления роста персонажей.

Кроме того, Гийом назвал среди источников вдохновения такие проекты, как Final Fantasy и NieR: Automata, отметив масштабность повествования и оригинальный стиль графики, совмещающий сюрреалистичные элементы с эстетикой. Несмотря на заимствование идей, разработчикам удалось избежать простого копирования.

Критики отметили удачный баланс традиционных элементов жанра JRPG и свежих решений вроде оригинальной боевой системы и отсутствия картовых ориентиров во время исследования уровней, усиливающих ощущение присутствия игрока в игровом мире.

Сейчас Clair Obscur: Expedition 33 является одной из самых обсуждаемых новинок сезона — тираж игры перевалил за два миллиона проданных копий.

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#clair obscur: expedition 33 #persona 5
Источник: multiplayer.it
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