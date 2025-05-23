The Pokémon Company сообщила, что общие продажи видеоигр серии превысили 489 миллионов копий, укрепив франшизу на втором месте в истории игровой индустрии после Super Mario.

The Pokémon Company официально обновила статистику продаж игровых серий, сообщив, что суммарное число реализованных копий достигло отметки в 489 миллионов единиц. Таким образом, франшиза стала второй самой популярной в истории игровой индустрии после Super Mario, чьи продажи уже перевалили за полмиллиарда. Такой результат удалось достичь за почти три десятка лет существования проекта, включающего более двух десятков главных выпусков и многочисленные спин-оффы, выходившие на консолях Nintendo и мобильных платформах.

Лидирующую позицию среди всех изданий занимают классические части Pokémon Red/Green/Blue, совокупный тираж которых составил свыше 31,38 миллиона копий к декабрю 2024 года. Современные релизы также пользуются высоким спросом: Pokémon Scarlet и Violet, вышедшие в 2022-м, достигли показателя в 26,79 миллиона проданных копий, войдя в список наиболее успешных проектов последних десяти лет.

Разработчики подчеркнули международный масштаб бренда: игры локализованы на девять языков и распространяются более чем в 90 государствах мира. Игровая вселенная Pokémon активно развивается дальше: в мае 2025-го анонсировали новый набор карт для коллекционной карточной игры и показали первый геймплей грядущих проектов для Nintendo Switch 2 в разрешении 4K.

Эксперты считают, что устойчивый рост продаж обусловлен постоянной поддержкой игрового контента, уникальными механиками разведения покемонов и успешной адаптацией под современные цифровые форматы.