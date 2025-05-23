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Greg_Novo
Количество проданных копий игр серии Pokémon по всему миру достигло более 489 млн единиц
The Pokémon Company сообщила, что общие продажи видеоигр серии превысили 489 миллионов копий, укрепив франшизу на втором месте в истории игровой индустрии после Super Mario.

The Pokémon Company официально обновила статистику продаж игровых серий, сообщив, что суммарное число реализованных копий достигло отметки в 489 миллионов единиц. Таким образом, франшиза стала второй самой популярной в истории игровой индустрии после Super Mario, чьи продажи уже перевалили за полмиллиарда. Такой результат удалось достичь за почти три десятка лет существования проекта, включающего более двух десятков главных выпусков и многочисленные спин-оффы, выходившие на консолях Nintendo и мобильных платформах.

Лидирующую позицию среди всех изданий занимают классические части Pokémon Red/Green/Blue, совокупный тираж которых составил свыше 31,38 миллиона копий к декабрю 2024 года. Современные релизы также пользуются высоким спросом: Pokémon Scarlet и Violet, вышедшие в 2022-м, достигли показателя в 26,79 миллиона проданных копий, войдя в список наиболее успешных проектов последних десяти лет.

Разработчики подчеркнули международный масштаб бренда: игры локализованы на девять языков и распространяются более чем в 90 государствах мира. Игровая вселенная Pokémon активно развивается дальше: в мае 2025-го анонсировали новый набор карт для коллекционной карточной игры и показали первый геймплей грядущих проектов для Nintendo Switch 2 в разрешении 4K.

Эксперты считают, что устойчивый рост продаж обусловлен постоянной поддержкой игрового контента, уникальными механиками разведения покемонов и успешной адаптацией под современные цифровые форматы.

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#pokémon
Источник: multiplayer.it
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