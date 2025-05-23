В конце 2026 года Apple планирует представить умные очки с камерами, микрофонами и встроенным искусственным интеллектом. Они будут иметь минималистичный дизайн, поддерживать экосистему Apple и позиционироваться как более доступный и практичный вариант по сравнению с Vision Pro.

Компания Apple готовится к выпуску своих первых умных очков, запланированному на конец 2026 года, как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к разработке проекта. Новое устройство будет оснащено камерами, микрофонами и встроенным искусственным интеллектом, что позволит пользователям выполнять различные функции: делать фотографии, записывать видео, осуществлять перевод речи и взаимодействовать с голосовым ассистентом Siri.

По предварительным данным, дизайн очков будет напоминать модель Ray-Ban, сочетая минималистичный внешний вид с технологичной начинкой. Важно отметить, что это устройство не станет преемником громоздкого шлема Apple Vision Pro, а будет позиционироваться как более доступный и практичный вариант для повседневного использования.

Разработка умных очков ведётся с особым акцентом на интеграцию функций искусственного интеллекта, что соответствует текущим трендам в сфере носимой электроники. Некоторые источники указывают, что релиз может состояться в период 2026–2027 годов, что связано с необходимостью тщательной доработки программного обеспечения и оптимизации аппаратной платформы. Параллельно с этим Apple приняла решение отменить разработку «подглядывающих» часов Watch, сосредоточив усилия на продвижении новых категорий устройств, таких как смарт-очки.

Эксперты отмечают, что запуск данного устройства станет важным шагом для компании в её стремлении конкурировать с лидерами рынка в сегменте носимой электроники. Ожидается, что умные очки получат полную поддержку экосистемы Apple, включая синхронизацию с iPhone, iPad и различными сервисами, такими как iCloud и Apple Music. На данный момент компания официально не комментирует детали проекта, однако аналитики предполагают, что стоимость устройства составит несколько сотен долларов, что сделает его прямым конкурентом таким решениям на рынке, как Ray-Ban.