Согласно данным Circana, в апреле 2024 года продажи Xbox Series X|S впервые за два года выросли на 8% год к году, опередив Nintendo Switch — это связывают с расширением библиотеки Game Pass.

Согласно данным аналитической компании Circana, представленным экспертом Мэттом Пискателлой, продажи консолей Xbox Series X|S в США в апреле увеличились на 8% год к году. Это стало первым значительным положительным результатом для платформы Microsoft за последние два года. Примечательно, что в отчетном месяце Xbox Series X|S опередила по объему продаж Nintendo Switch. Аналитики связывают этот успех с расширением библиотеки сервиса Game Pass новыми играми, включая такие проекты, как DOOM: The Dark Ages, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, Blue Prince и Clair Obscur: Expedition 33.

Тем временем конкуренты показывают противоположную динамику: продажи PlayStation 5 снизились на 5%, а спрос на Nintendo Switch падает накануне анонса следующего поколения игровых платформ. Особое внимание стоит уделить доле цифровых версий приставок: Xbox Series S контролирует здесь 66% рынка против 48% у PS5 Digital Edition.

Однако аналитики подчеркивают, что увеличение продаж произошло еще до объявления Microsoft о глобальном повышении цен на консоли, игры и аксессуары, вступившем в силу с 1 мая. Как отмечает Пискателла, новый ценовой подход неизбежно повлияет на потребительские предпочтения, поэтому прогнозировать стабильное восстановление позиций платформы пока рано.