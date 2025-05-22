Xbox Game Pass остается единственным эксклюзивом Microsoft, недоступным на PlayStation 5, тогда как другие ранее эксклюзивные франшизы — например, Forza Horizon 5 и Halo — переходят на мультиплатформу, оказывая значительное влияние на рынок (включая падение продаж среднебюджетных проектов), контрастируя с традиционным подходом Sony к продаже игр на фоне нарастающей неопределенности в игровой индустрии.

Анонс Senua's Saga: Hellblade II подтвердил очевидное: Xbox Game Pass — единственный продукт Microsoft, который в ближайшее время не появится на платформах Sony. Затем последует перенос серии Halo на мультиплатформу, окончательно стирая границу между эксклюзивными играми Xbox и PlayStation. Исключение составит лишь подписка Game Pass, обеспечивающая уникальность консольной экосистемы Microsoft.

Xbox Game Pass, предоставляя доступ к огромной библиотеке игр по фиксированной цене, кардинально изменил представление о стоимости видеоигр. Расширение сервиса негативно сказалось на рынке, особенно на проектах средней ценовой категории, неспособных конкурировать с подписками. Игроки становятся всё более разборчивыми, выбирая блокбастеры или доступные через сервис игры. Это создаёт дополнительные сложности для издателей, вынужденных адаптироваться к новой реальности, ведущей к увольнениям сотрудников и отменам проектов на фоне постпандемического кризиса отрасли.

Microsoft уверяет, что извлекает пользу от Game Pass, но очевидно, что эта стратегия была принята вынужденно — вследствие слабых позиций Xbox One против PlayStation 4. В идеальном сценарии корпорация предпочла бы традиционную схему распространения, но столкнувшись с трудностями, сделала революционный шаг, предложив рынку новую модель дистрибуции.

Тем временем Sony избегает аналогичных рисков, оставаясь верной классической модели продаж. Успех Marvel's Spider-Man 2, выпущенного в октябре 2023 года, подтверждает эффективность такой стратегии для PlayStation. Компания боится, что внедрение подобного сервиса нарушит хрупкий баланс её экосистемы, где игроки продолжают активно покупать игры традиционным способом.

Перспективы игровой индустрии туманны. Будут ли Sony продолжать нынешнюю политику либо ей придётся подстраиваться под изменения рынка — открытый вопрос.