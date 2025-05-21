В Китае игра продемонстрировала успешность модели free-to-play без loot-боксов

Тактический шутер Delta Force от студии Team Jade показал впечатляющие финансовые результаты на мобильных устройствах. По данным аналитической компании AppMagic, доходы игры достигли отметки свыше $100 млн — сюда не входят данные о версии для ПК, удерживающей позиции в топе Steam по популярности уже несколько недель.

Львиная доля прибыли была накоплена еще до официального глобального релиза, произошедшего 21 апреля 2025 года. Благодаря эксклюзивному запуску в Китае игра заработала $72,9 млн. Выход на мировой рынок добавил еще $33,8 млн, доведя общий заработок до $106,7 млн. Среднесуточная прибыль с момента старта глобальной продажи составляет порядка $1,2 млн.

Ключевым рынком для Delta Force остается Китай, обеспечивающий 94% всех доходов ($99,8 млн). Несмотря на расширение географии распространения, игроки из Поднебесной продолжают приносить около 80% текущего заработка. На втором месте находятся Соединённые Штаты Америки с результатом $1,4 млн (это всего лишь 1% от общей суммы или 4% от дохода после апрельского релиза). Третье место заняла Япония с суммой $945 тыс., что соответствует также 1% совокупных сборов или 3% международной выручки.

Кроме успеха мобильной версии, стабильным спросом пользуется и версия для ПК в Steam, хотя её конкретные финансовые показатели остаются неизвестными.