Как пояснили в компании, такое решение связано с неудовлетворительными коммерческими показателями проекта, который не смог повторить успех консольной и ПК-версии франшизы.

Компания Activision Blizzard объявила о досрочном завершении поддержки мобильной версии Call of Duty: Warzone Mobile для платформ iOS и Android. С 18 мая 2025 года игра будет удалена из цифровых магазинов App Store и Google Play Store, а разработчики прекратят выпуск нового контента, обновлений и исправлений.

Как пояснили в компании, такое решение связано с неудовлетворительными коммерческими показателями проекта, который не смог повторить успех консольной и ПК-версии франшизы. С сегодняшнего дня отключена возможность покупки внутриигровой валюты — Call of Duty Points и Black Cell.

Серверы Call of Duty: Warzone Mobile продолжат свою работу для пользователей, уже установивших игру до 19 мая. Однако социальные функции будут отключены, новые сезонные обновления не планируются. В официальном заявлении Activision Blizzard подчеркнули, что решение о прекращении поддержки было принято после тщательного анализа текущей ситуации.

Мы благодарим игроков за их преданность и признаём, что нам удалось создать подлинный мобильный опыт Call of Duty: Warzone. Но результаты проекта не оправдали наших ожиданий относительно других платформ,

— говорится в сообщении компании.

Это решение означает завершение полуторагодичного периода поддержки мобильной версии Warzone, вышедшей в ноябре 2023 года. Поклонники франшизы смогут продолжать играть в другие игры серии Call of Duty, включая оригинальную версию Warzone для ПК и консолей, поддержка которых продолжает осуществляться в обычном порядке.