Ключевым внешним новшеством станет полный отказ от рамок вокруг экрана: дисплей создадут из единого стеклянного листа с применением новейших методов обработки

К 2027 году — двадцатилетию первого iPhone — компания Apple планирует выпустить кардинально обновлённый вариант своего флагмана. По сведениям инсайдеров и аналитиков, юбилейная версия получит сразу несколько прорывных технологий, среди которых — безрамочный дисплей, встроенная под экран фронтальная камера и твёрдотельные аккумуляторы.

Ключевым внешним новшеством станет полный отказ от рамок вокруг экрана: дисплей создадут из единого стеклянного листа с применением новейших методов обработки. Благодаря этому удастся достичь эффекта, при котором экран займёт всю переднюю панель аппарата без каких-либо выемок и отверстий. Реализовать эту концепцию поможет улучшенная версия встроенной под экран камеры, абсолютно незаметной взгляду и обеспечивающей отличное качество фото и видеосвязи.

Серьёзное улучшение ждёт аккумуляторную систему: Apple собирается внедрить твёрдотельные батареи, отличающиеся высокой энергетической плотностью и долговечностью относительно традиционных литий-ионных решений. Такая инновация позволит существенно повысить продолжительность автономной работы гаджета, уменьшить время полной зарядки и обеспечить дополнительную безопасность благодаря пониженным рискам перегрева и возгорания.

Эксперты подчёркивают, что двадцатилетний юбилей iPhone станет важным этапом развития бренда, приурочив к нему действительно революционные преобразования. За последние годы Apple активно патентует разработки, касающиеся именно безрамочных экранов и альтернативных источников питания, подтверждая серьезность намерений. Новинка обещает задать новые тренды на рынке мобильных устройств.

Несмотря на то, что анонс юбилейного iPhone состоится лишь через несколько лет, специалисты уже сегодня предсказывают огромный интерес пользователей к устройству. Введение принципиально новых технологий способно превратить этот аппарат в один из важнейших продуктов в истории компании, развивая наследие первой модели 2007 года. Как и раньше, сама корпорация пока молчит о слухах касательно будущего продукта, однако её активная работа над новыми материалами и компонентами свидетельствует о далеко идущих амбициях.