В октябре 2023 года Google сообщила разработчикам, что с середины 2024 года начнет блокировать работу приложений, которые без необходимости запрашивают доступ к разрешениям READ_MEDIA_IMAGES и READ_MEDIA_VIDEO.

В 2022 году Google представила более приватную функцию выбора медиафайлов в Android 13, которая затем была перенесена на устройства с Android 4.4+ через Google Play Services. Многие приложения начали использовать эту функцию, предоставляя доступ только к необходимым фотографиям и видео. Однако не все разработчики последовали этому примеру, несмотря на призывы Google. Теперь компания решила взять инициативу в свои руки и обязать приложения использовать новый фотоселектор через изменения в политике Play Store. Эксперт по Android Мишаал Рахман в своем отчете для Android Authority подробно описал, как это будет происходить.

В октябре 2023 года Google сообщила разработчикам, что с середины 2024 года начнет блокировать работу приложений, которые без необходимости запрашивают доступ к разрешениям READ_MEDIA_IMAGES и READ_MEDIA_VIDEO. С начала 2025 года только приложениям, основная функциональность которых связана с фотографиями и видео, будет разрешено использовать эти разрешения. На I/O 2024 Google объявила о своем намерении ввести эти изменения с августа 2024 года. Однако компания начала применять их с 18 сентября 2024 года. Разработчики, чьи приложения используют эти разрешения, должны до 31 октября 2024 года подать декларацию, чтобы подтвердить право на их использование.

Разработчики также могут запросить продление срока выполнения требований до 22 января 2025 года. Если они не предоставят декларацию до конца октября, их приложение будет удалено из Google Play Store. Исключение составляют приложения для частного и корпоративного управления. В целом, это изменение от Google является шагом в правильном направлении, хотя сборщик файлов для Android нуждается в улучшении, так как в настоящее время отсутствует возможность поиска и фильтрации фотографий и видео.