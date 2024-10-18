Google разбивает свою просьбу на пять основных пунктов, каждый из которых сопровождается параграфом, объясняющим, почему, по мнению компании, это решение вредит не только самой Google, но и ее пользователям

В начале этого месяца федеральный судья вынес решение по делу Epic против Google, предписывающее новый набор открытых стандартов для магазинов приложений, не принадлежащих Google, которые обслуживают экосистему Android. Это стало результатом четырехлетней судебной борьбы, начавшейся с того, что компания Epic подала в суд на Apple App Store и Google Play Store за монополизацию распространения мобильных приложений.

Google попросила отсрочить исполнение недавнего решения, заявив, что 1 ноября не дает компании достаточно времени для снижения рисков. Постановление суда, по мнению Google, «подвергнет 100 миллионов американских пользователей Android-устройств новым существенным рискам безопасности».

Google разбивает свою просьбу на пять основных пунктов, каждый из которых сопровождается параграфом, объясняющим, почему, по мнению компании, это решение вредит не только самой Google, но и ее пользователям:

Принуждение Google к распространению сторонних магазинов приложений в Google Play вредит безопасности и конфиденциальности. Предоставление сотням сторонних магазинов приложений для Android доступа к каталогу приложений Google Play снижает контроль разработчиков над распространением приложений и подвергает пользователей риску. Ссылки из приложения в Google Play на загрузку внешних приложений опасны. Устранение биллинга в Play в качестве опции снижает уровень важной защиты и функций, на которые полагаются пользователи. Поспешное применение мер защиты повысит риски для пользователей, разработчиков и производителей устройств.

Хотя монополии следует разрушать и не допускать их возникновения, три недели, отведенные Google на завершение процесса, кажутся поспешными. Количество инцидентов, связанных с кибербезопасностью, постоянно растет: только в 2022 году в мире было совершено более 5,4 миллиарда атак. На рынке, который и раньше боролся с приложениями, зараженными вредоносными программами, Google должна найти время, чтобы убедиться, что все новые приложения, выходящие на рынок, способны пройти проверку на соответствие стандартам безопасности. Неспособность сделать это может оказать реальное влияние на отношение пользователей к магазину Google Play.