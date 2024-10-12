С момента последнего обновления прошло около 18 месяцев, и теперь эксперимент, похоже, подходит к концу.

Согласно сообщению от Chrome Unboxed, Parallels прекратит поддержку ChromeOS к концу года. С момента последнего обновления прошло около 18 месяцев, и теперь эксперимент, похоже, подходит к концу. Официального сообщения пока нет, но, по словам источника, пользователи могут ожидать новостей до конца 2024 года.

Недобрые предзнаменования уже давно витают вокруг Parallels. В июне Google объявила о переводе Cameyo на платформу ChromeOS. Услуга Cameyo по доставке виртуальных приложений (VAD) предлагает более рациональный способ доступа к устаревшим приложениям. Вместо запуска всей среды Windows, Cameyo позволяет пользователям запускать приложения в оболочке, что менее ресурсоемко и ограничивает возможности использования Parallels на маломощных Chromebook.

Существуют и другие инструменты для запуска Windows на Chromebook, но Parallels будет не хватать. Есть небольшой шанс, что Google это отсрочит, но это маловероятно. Вместо этого придется обратиться к Cameyo или рассмотреть другие варианты, такие как Wine или Crossover.