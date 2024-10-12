Ранее Microsoft заявляла о планах создания мобильного магазина, чтобы обойти ограничения Apple.

Благодаря недавнему решению по делу Epic против Google, которое признало технологического гиганта монополистом, Play Store больше не будет требовать биллинга Google Play с ноября и в течение следующих трех лет. Это означает, что разработчики приложений смогут свободно использовать биллинг по своему усмотрению. Microsoft лидирует в этом направлении, объявив, что начнет продавать игры Xbox в своем приложении для Android в ноябре.

Президент Xbox Сара Бонд подтвердила это сообщение в X (Twitter), заявив, что возможность покупать игры Xbox в приложении Xbox для Android появится в ноябре. Она также отметила, что пользователи смогут играть в эти игры, намекая на возможность потокового вещания в приложении Xbox, как это сейчас делается в приложении Game Pass или в веб-браузере.

Ранее Microsoft заявляла о планах создания мобильного магазина, чтобы обойти ограничения Apple, но июльское окно запуска прошло безрезультатно. Хотя точная дата обновления приложения Xbox для начала продаж консольных игр на Android пока неизвестна, мы знаем, что это произойдет скоро.