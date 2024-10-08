Рич Лидбеттер, босс Digital Foundry, считает, что использование Unreal Engine 5 упростит разработку мультиплатформенных игр по сравнению с переносом существующего движка Slipspace

Halo Studios, бывшая 343 Industries, объявила о разработке нескольких новых игр серии Halo. Это объявление вызвало радость у поклонников франшизы, особенно учитывая, что все будущие проекты будут создаваться на Unreal Engine 5 от Epic Games. Unreal Engine 5 — это мощный инструмент для разработки игр, который уже использовался для создания таких хитов, как Witcher 3 и Tomb Raider. Переход на этот движок позволит Halo Studios ускорить разработку и итерации, а также облегчить введение новых членов команды, знакомых с этим инструментом. Кроме того, это может открыть возможности для более лёгкой мультиплатформенной разработки, если Microsoft решит расширить программу кроссплатформенных релизов и запустить Halo на других консолях.

Рич Лидбеттер, босс Digital Foundry, считает, что использование Unreal Engine 5 упростит разработку мультиплатформенных игр по сравнению с переносом существующего движка Slipspace. Он отметил, что с движком, предназначенным для использования на нескольких платформах, будет проще работать, чем с технологией, созданной для Xbox и PC. Microsoft ещё не выпустила ни одну из своих крупнейших франшиз, включая Halo, Forza и Gears of War, на PlayStation или Switch. Однако многочисленные сообщения указывают на то, что компания серьёзно рассматривает возможность мультиплатформенных релизов для будущих частей своих брендов.

Переход на Unreal Engine 5 может стать ключом к запуску Halo на других консолях, хотя это может вызвать некоторые сложности из-за оптического эффекта от запуска флагманской франшизы Xbox на конкурирующем оборудовании. Тем не менее, успех Sea of Thieves на PS5 может служить примером того, как мультиплатформенные релизы могут принести пользу игрокам на разных платформах.