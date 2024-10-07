Причины вандализма неизвестны, но есть предположения, что это связано с изменениями в чертах лица и одежде персонажей.

Страница Silent Hill 2 Remake на Википедии была заблокирована после многочисленных случаев вандализма со стороны редакторов. Они отказывались признавать, что ремейк знаменитой хоррор-игры от Konami получил положительные отзывы критиков. Одной из причин блокировки стало распространение ложной информации о приёме игры и её оценке на Metacritic. Например, была правка, утверждающая, что игра получила худшие отзывы. Из-за этого страницу пришлось перевести в полузащищённое состояние, чтобы остановить несанкционированные правки.

Причины вандализма неизвестны, но есть предположения, что это связано с изменениями в чертах лица и одежде персонажей. Некоторые фанаты также могут быть обеспокоены тем, что игру переделала Bloober Team. Несмотря на то, что игра только вышла, и в руки попало только делюкс-издание с ранним доступом, Silent Hill 2 Remake уже получила множество положительных отзывов пользователей в Steam. Один из рецензентов на сайте Eurogamer оценил игру на 5 из 5 звёзд. Он отметил, что игра представляет собой «пьянящую смесь старого и нового» и является лучшим ужастиком, в который он играл за последние годы.