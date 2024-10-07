Игроки собрались, чтобы увидеть, как герои Fortnite пытаются предотвратить появление Доктора Дума, но злодей всё же прорвался на остров.

Вечером 7 октября в Fortnite состоялось одно из самых масштабных событий текущего сезона Marvel — кульминационная битва с Доктором Думом. В течение часа игроки со всего мира объединились, чтобы сразиться с классическим злодеем Marvel. По данным Fortnite, после начала вечернего прямого эфира в игре одновременно находились 5,6 миллиона игроков. Это самый высокий показатель с декабря прошлого года, когда 11,6 миллиона игроков приняли участие в мероприятии Big Bang, на котором выступил Эминем и были анонсированы Lego Fortnite, гонки и музыкальный режим.

Битва с Доктором Думом прошла в необычной форме, отличаясь от других внутриигровых событий. Игроки собрались, чтобы увидеть, как герои Fortnite пытаются предотвратить появление Доктора Дума, но злодей всё же прорвался на остров. Затем началась продолжительная битва с боссом, в ходе которой игроки работали вместе, чтобы уменьшить здоровье Дума, вместо того чтобы сражаться друг с другом.Благодаря живым настройкам Epic Games и внезапному увеличению наносимого урона, шкала здоровья Дума уменьшалась всё быстрее. После нескольких поединков на броне Дума появились повреждения, и голос Хоуп возвестил о завершении боя.

Когда здоровье Доктора Дума окончательно истощилось, он исчез из жизни, сбросив свою потрескавшуюся маску. Несмотря на отсутствие проработанного геймплея, как в событии «Галактус», или сюжетных потрясений, как в «Устройстве», затяжной характер боя создал ощущение битвы с чем-то действительно мощным.