Принцип работы Auracast заключается в том, что одно устройство запускает поток, к которому могут подключиться все близлежащие совместимые устройства.

Владельцы наушников Google Pixel Buds знают, что эти устройства регулярно получают обновления и новые функции. Недавно компания Google добавила функцию Gemini в старые модели Pixel Buds, которая ранее была доступна только в Pixel Buds Pro 2. Теперь появилась информация о том, что в будущем обновлении для Pixel Buds Pro 2 может появиться поддержка функции Auracast. Эта функция позволяет значительно упростить обмен аудиофайлами между несколькими устройствами.

Согласно отчёту Мишаала Рахмана на Android Authority, новые Google Pixel Buds Pro 2 действительно поддерживают функцию Auracast. Хотя Google официально не анонсировала эту функцию во время презентации, Рахман смог заставить её работать на своей паре наушников. Auracast решает давнюю проблему с Bluetooth-аудио, позволяя передавать один и тот же звук на несколько устройств одновременно. Это особенно полезно для обмена музыкой или подкастами с друзьями.

Принцип работы Auracast заключается в том, что одно устройство запускает поток, к которому могут подключиться все близлежащие совместимые устройства. Это похоже на работу старых радиопередач, где хост-устройство действует как радиовышка, а другие устройства могут подключаться к аудиопотоку. Pixel Buds Pro 2 поддерживают функцию Auracast прямо из коробки, но в настоящее время эта функция поддерживается лишь ограниченным числом Android-устройств, включая некоторые модели от Samsung, Google и Xiaomi. Рахман успешно протестировал Auracast на своих Pixel Buds Pro 2, используя такие устройства, как Samsung Galaxy Z Fold 6 и Pixel 8 Pro, которые поддерживают этот новый стандарт Bluetooth.

Хотя Google официально не объявила о поддержке Auracast для Pixel Buds Pro 2, Рахман предполагает, что это связано с тем, что ни один из текущих телефонов Pixel не поддерживает эту функцию. Однако серия Pixel 8 и Pixel 9 (за исключением Pixel 8a) технически совместима с Auracast и настройка может стать доступной в предстоящем обновлении QPR.