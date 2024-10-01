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Greg_Novo
В интернете появились рендеры нового смартфона Google Pixel 9a
Хотя подробные технические характеристики пока не раскрыты, можно ожидать, что Pixel 9a будет оснащён современными компонентами, соответствующими его среднему ценовому сегменту.

Согласно утечкам, Pixel 9a отказывается от фирменной камеры-полоски, которая была отличительной чертой устройств Pixel начиная с серии Pixel 6. Вместо этого новый смартфон будет иметь более гладкий и ровный дизайн, что придаст ему современный и минималистичный вид. Устройство также будет оснащено плоскими краями и закруглёнными углами, а металлические рамки добавят прочности и премиальности.

Хотя подробные технические характеристики пока не раскрыты, можно ожидать, что Pixel 9a будет оснащён современными компонентами, соответствующими его среднему ценовому сегменту. Вероятно, устройство получит улучшенную камеру, более мощный процессор и увеличенный объём оперативной памяти по сравнению с предыдущими моделями.

Изменения в дизайне Pixel 9a могут оказать значительное влияние на рынок смартфонов. Отказ от камеры-полоски может привлечь новых пользователей, которые предпочитают более традиционный внешний вид устройств. Кроме того, улучшенные технические характеристики и доступная цена могут сделать Pixel 9a одним из самых популярных смартфонов в своём сегменте.


#pixel 6 #google pixel 9a
Источник: androidpolice.com
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