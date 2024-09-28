Smart Reply — это функция, которая предлагает пользователям быстрые ответы на электронные письма, анализируя их содержание.

С помощью технологии искусственного интеллекта Gemini была улучшена функция Smart Reply, сделав её более контекстной и полезной для пользователей. Smart Reply — это функция, которая предлагает пользователям быстрые ответы на электронные письма, анализируя их содержание. Раньше эти ответы были довольно простыми и ограничивались короткими фразами типа «Да, я буду там» или «Спасибо!». Теперь, благодаря интеграции с Gemini, Smart Reply стал гораздо умнее и предлагает более подробные и контекстные ответы.

Когда пользователь хочет ответить на письмо, внизу экрана появляются до трёх предложений, созданных Gemini. Эти предложения основаны на анализе всего письма и могут включать более сложные и развёрнутые ответы. Новая функция значительно экономит время, особенно для тех, кто получает много писем каждый день. Теперь пользователи могут быстро отвечать на письма, не тратя время на написание ответов вручную. Кроме того, Gemini учитывает контекст всей переписки, что делает ответы более релевантными и точными.Функция Smart Reply на базе Gemini уже доступна для пользователей Gmail с подписками на Google Workspace и Google One AI Premium. На данный момент функция поддерживает только английский язык, но в будущем планируется её расширение на другие языки. Чтобы использовать новую функцию, необходимо зарегистрироваться в Google Workspace Labs.