Теперь пользователи смогут воспользоваться возможностями нового ИИ-ассистента Gemini, который заменит Google Assistant на этих устройствах





Google сообщила о важном обновлении для владельцев старых моделей наушников Pixel Buds. Теперь пользователи смогут воспользоваться возможностями нового ИИ-ассистента Gemini, который заменит Google Assistant на этих устройствах. Это обновление касается всех предыдущих моделей Pixel Buds, включая Pixel Buds A-series.

Интеграция Gemini: Gemini станет доступен на всех старых моделях Pixel Buds, если он установлен в качестве основного ассистента на вашем Android-устройстве. Это позволит пользователям получать персонализированные ответы и выполнять команды без необходимости постоянно разблокировать телефон.

Изменение команды «Hey Google»: Теперь команда «Hey Google» будет запускать Gemini, а не Google Assistant. Это изменение также затронет настройки на вашем телефоне, что упростит использование голосового помощника.

Поддержка всех моделей: Обновление будет доступно для всех предыдущих моделей Pixel Buds, включая Pixel Buds, Pixel Buds Pro и Pixel Buds A-series. Это означает, что пользователям не нужно покупать новые наушники, чтобы получить доступ к передовым функциям Gemini.

Gemini предлагает ряд преимуществ по сравнению с Google Assistant. Во-первых, он обеспечивает более персонализированные ответы и может выполнять сложные задачи быстрее и точнее. Во-вторых, Gemini интегрируется с другими сервисами Google, что делает его более универсальным инструментом для повседневного использования. Многие пользователи уже положительно оценили нововведение, отметив, что оно значительно улучшает функциональность их наушников. Однако некоторые обеспокоены возможными проблемами с совместимостью и стабильностью работы нового ассистента.