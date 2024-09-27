Xiaomi представила новую линейку смартфонов 14T, которые обещают стать настоящим прорывом благодаря интеграции передовых технологий Google AI. Эти устройства не только бросают вызов лидерам рынка, таким как Google и Samsung, но и предлагают пользователям уникальные возможности, ранее доступные только на флагманских моделях.
Основные особенности Xiaomi 14T:
- Интеграция Google AI: Xiaomi 14T и 14T Pro стали первыми устройствами, кроме Pixel и Galaxy, которые поддерживают функции Circle to Search и Gemini Nano. Эти технологии позволяют пользователям выполнять сложные задачи на устройстве без необходимости подключения к интернету, что значительно повышает скорость и безопасность работы.
- Дисплей и производительность: Оба смартфона оснащены 6,67-дюймовыми OLED-дисплеями с частотой обновления 144 Гц, что обеспечивает плавное и яркое изображение. Xiaomi 14T Pro работает на базе процессора MediaTek Dimensity 9300+, в то время как стандартная модель использует Dimensity 8300 Ultra.
- Камеры: Xiaomi 14T Pro оснащён тройной камерой с основным сенсором на 50 МП, телеобъективом с 2,5-кратным оптическим зумом и ультраширокоугольной камерой на 12 МП. Стандартная модель также имеет тройную камеру, но с немного упрощёнными характеристиками.
- Автономность: Оба устройства оснащены аккумуляторами ёмкостью 5000 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Xiaomi 14T Pro поддерживает быструю зарядку мощностью до 120 Вт, что позволяет зарядить устройство до 100% всего за несколько минут.
- Программное обеспечение: Смартфоны работают на базе HyperOS, основанной на Android 14, и получают обновления ОС в течение четырёх лет и обновления безопасности в течение пяти лет.
С выходом Xiaomi 14T компания демонстрирует свою готовность конкурировать с ведущими производителями смартфонов, предлагая пользователям передовые технологии и высокую производительность. Интеграция Google AI делает эти устройства особенно привлекательными для тех, кто ценит инновации и высокую скорость работы.