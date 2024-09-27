Они обещают стать настоящим прорывом, благодаря интеграции передовых технологий Google AI.

Xiaomi представила новую линейку смартфонов 14T, которые обещают стать настоящим прорывом благодаря интеграции передовых технологий Google AI. Эти устройства не только бросают вызов лидерам рынка, таким как Google и Samsung, но и предлагают пользователям уникальные возможности, ранее доступные только на флагманских моделях.

Основные особенности Xiaomi 14T:

Интеграция Google AI: Xiaomi 14T и 14T Pro стали первыми устройствами, кроме Pixel и Galaxy, которые поддерживают функции Circle to Search и Gemini Nano. Эти технологии позволяют пользователям выполнять сложные задачи на устройстве без необходимости подключения к интернету, что значительно повышает скорость и безопасность работы.

Дисплей и производительность: Оба смартфона оснащены 6,67-дюймовыми OLED-дисплеями с частотой обновления 144 Гц, что обеспечивает плавное и яркое изображение. Xiaomi 14T Pro работает на базе процессора MediaTek Dimensity 9300+, в то время как стандартная модель использует Dimensity 8300 Ultra.

Камеры: Xiaomi 14T Pro оснащён тройной камерой с основным сенсором на 50 МП, телеобъективом с 2,5-кратным оптическим зумом и ультраширокоугольной камерой на 12 МП. Стандартная модель также имеет тройную камеру, но с немного упрощёнными характеристиками.

Автономность: Оба устройства оснащены аккумуляторами ёмкостью 5000 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Xiaomi 14T Pro поддерживает быструю зарядку мощностью до 120 Вт, что позволяет зарядить устройство до 100% всего за несколько минут.

Программное обеспечение: Смартфоны работают на базе HyperOS, основанной на Android 14, и получают обновления ОС в течение четырёх лет и обновления безопасности в течение пяти лет.

С выходом Xiaomi 14T компания демонстрирует свою готовность конкурировать с ведущими производителями смартфонов, предлагая пользователям передовые технологии и высокую производительность. Интеграция Google AI делает эти устройства особенно привлекательными для тех, кто ценит инновации и высокую скорость работы.