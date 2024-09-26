Информация о полосах движения теперь отображается в верхнем левом углу экрана и интегрирована в блок с основными указаниями.

Google продолжает улучшать свои сервисы и последнее обновление Google Maps для Android Auto привнесло заметные улучшения в навигацию. Теперь указания по выбору полос движения стали более понятными и удобными для водителей. Одно из ключевых изменений — увеличение расстояния между стрелками, указывающими на полосы движения. Это позволяет водителям легче видеть, сколько полос доступно и какую из них следует выбрать. Раньше стрелки располагались слишком близко друг к другу, что могло вызвать путаницу, особенно в сложных дорожных ситуациях.

Информация о полосах движения теперь отображается в верхнем левом углу экрана и интегрирована в блок с основными указаниями. Это делает интерфейс более логичным и удобным для восприятия. Кроме того, правильная полоса выделяется, а остальные затемняются, что помогает водителям быстрее ориентироваться на дороге. Это особенно полезно при движении по незнакомым маршрутам или в условиях интенсивного трафика.