На фоне растущей конкуренции со стороны других производителей, таких как Samsung и Apple, Google стремится удержать свои позиции на рынке смартфонов.

Недавно появились утечки, которые раскрывают кодовые имена и предполагаемые модели новой серии смартфонов Google Pixel 10. По информации, опубликованной на Android Police, в серию войдут четыре модели: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и Pixel 10 Pro Fold. Каждая модель получила своё уникальное кодовое имя. Pixel 10 известен как «Frankel», Pixel 10 Pro — «Blazer», Pixel 10 Pro XL — «Mustang», а Pixel 10 Pro Fold — «Rango». Интересно, что все эти имена связаны с лошадьми, что может намекать на скорость и мощность новых устройств.

Хотя подробные технические характеристики пока не раскрыты, можно ожидать, что новые модели будут оснащены передовыми технологиями и улучшенными функциями. Например, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL, вероятно, получат обновлённые камеры и более мощные процессоры, что сделает их привлекательными для любителей мобильной фотографии и геймеров.

На фоне растущей конкуренции со стороны других производителей, таких как Samsung и Apple, Google стремится удержать свои позиции на рынке смартфонов. Введение новых моделей с уникальными функциями и улучшенными характеристиками может помочь компании привлечь больше пользователей и укрепить свои позиции.