В своём твите от 15 сентября 2024 года Донг Нгуен заявил, что не продавал права на игру и не имеет никакого отношения к новому проекту

Недавно стало известно, что популярная мобильная игра Flappy Bird вернётся благодаря усилиям фанатского проекта Flappy Bird Foundation. Однако её создатель, Донг Нгуен, публично заявил, что не имеет отношения к этому проекту и не поддерживает его. Flappy Bird была выпущена в 2013 году и быстро завоевала популярность благодаря своей простой, но увлекательной механике. В пиковый момент игра приносила своему создателю до 50 тысяч долларов в день за счёт рекламы. Однако в 2014 году Нгуен решил удалить игру из магазинов приложений, объяснив это тем, что она стала слишком зависимой для пользователей.

Фанатский проект Flappy Bird Foundation объявил о планах вернуть игру этой осенью, а в следующем году выпустить мобильные приложения для iOS и Android. Проект также связан с криптовалютной компанией 1208 Productions, что вызвало дополнительные вопросы и сомнения. В своём твите от 15 сентября 2024 года Донг Нгуен заявил, что не продавал права на игру и не имеет никакого отношения к новому проекту. Он также подчеркнул, что не поддерживает криптовалюту, что, вероятно, связано с участием 1208 Productions в возрождении игры.

Возвращение Flappy Bird вызывает смешанные чувства. С одной стороны, фанаты рады возможности снова играть в любимую игру. С другой стороны, отсутствие поддержки со стороны оригинального создателя и связь с криптовалютой вызывают сомнения. Важно помнить, что успех игры в первую очередь был обусловлен её оригинальностью и простотой, и только время покажет, сможет ли новый проект сохранить эти качества.