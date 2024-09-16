В режиме рабочего стола панель задач находится внизу экрана и показывает запущенные приложения

Google продолжает улучшать функциональность своих устройств, и последняя бета-версия Android 15 QPR 2 Beta 1 не стала исключением. Одно из главных нововведений — режим рабочего стола для планшетов Pixel, который делает их ещё удобнее и эффективнее. В новой бета-версии Android 15 QPR 2 Beta 1 Google представила режим рабочего стола для планшетов Pixel. Он позволяет запускать несколько приложений одновременно и менять размер окон, как на обычных компьютерах. Теперь пользователи могут легко переключаться между приложениями и работать в многозадачном режиме.

Чтобы активировать режим рабочего стола, нужно нажать и удерживать кнопку окна в верхней части экрана и перетащить его в нужное место. После этого все последующие приложения будут открываться в оконном режиме, пока пользователь не закроет все окна или не вернёт их в полноэкранный режим. В режиме рабочего стола панель задач находится внизу экрана и показывает запущенные приложения. Также можно закрепить часто используемые программы для быстрого доступа.



