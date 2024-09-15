Эта функция, представленная в бета-версии Android 15 QPR1, предназначена для увеличения срока службы батареи и предотвращения её преждевременного износа

Google продолжает улучшать свою операционную систему Android, и одним из важных нововведений в Android 15 стала функция ограничения заряда до 80%. Эта функция, представленная в бета-версии Android 15 QPR1, предназначена для увеличения срока службы батареи и предотвращения её преждевременного износа. Функция ограничения заряда до 80% позволяет пользователям установить максимальный уровень зарядки устройства, прекращая подачу электроэнергии на батарею при достижении этого уровня. Ранее эта технология использовалась в устройствах Apple и Samsung, а теперь она появилась и в Android 15.

Пользователи, тестирующие Android 15, уже получили уведомления с предложением активировать эту функцию. Однако пока нет возможности отключить её через настройки, что может вызывать неудобства у некоторых пользователей¹. В будущих обновлениях Google планирует добавить управление этой функцией через меню настроек, аналогично тому, как это сделано в One UI от Samsung.

Цель новой функции — продлить срок службы батареи и замедлить потерю её ёмкости со временем. Ограничение заряда до 80% снижает нагрузку на батарею, что особенно важно для тех, кто часто оставляет свои устройства на зарядке на ночь. Таким образом, Android 15 предлагает пользователям новые инструменты для улучшения работы их устройств и продления срока службы батареи. Ожидается, что функция ограничения заряда до 80% станет доступна на всех устройствах с Android 15 в ближайшее время.