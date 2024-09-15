На данный момент функция доступна только на английском языке и ограничена определёнными уровнями подписки Google Workspace, такими как Gemini Enterprise, Gemini Education Premium и AI Meetings & Messaging

Google постоянно работает над улучшением своих сервисов, и недавно компания анонсировала расширение функции «Take notes for me» для Google Meet на устройства Android. Эта функция, которая использует искусственный интеллект, уже доступна в веб-версии Google Meet и скоро станет доступна на смартфонах.

Функция «Take notes for me» была представлена в августе 2024 года. Она позволяет пользователям получать подробные резюме встреч, созданные с помощью ИИ. Это особенно полезно для тех, кто не может присутствовать на встрече или хочет быстро освежить в памяти ключевые моменты обсуждения.

На данный момент функция доступна только на английском языке и ограничена определёнными уровнями подписки Google Workspace, такими как Gemini Enterprise, Gemini Education Premium и AI Meetings & Messaging. Однако Google планирует расширить поддержку других языков в будущем. Благодаря интеграции функции на Android-устройствах пользователи смогут создавать документы с резюме встреч, которые автоматически сохраняются в Google Drive и прикрепляются к приглашениям в Календаре. Эти документы также будут содержать полный транскрипт встречи, что исключит возможность недопонимания.

Пользователи будут получать уведомления о том, что ИИ ведёт заметки, например, «Gemini ведёт заметки». Это нововведение значительно упростит процесс ведения заметок и повысит эффективность работы в виртуальных встречах. Таким образом, Google продолжает внедрять инновации, делая свои сервисы более удобными и функциональными для пользователей по всему миру.