Продажа части активов Saber Interactive не повлияла на положение студии 4A Games в составе холдинга.

Недавно стало известно о продаже части активов компании Saber Interactive, разработчика серии игр Metro. Несмотря на это, студия 4A Games, ответственная за создание таких хитов, как Metro: Last Light и Metro Exodus, остаётся в составе Embracer Group.

Embracer Group — это шведский холдинг, который владеет множеством игровых студий и издателей. В его состав входят такие известные компании, как Gearbox Software (Borderlands), Avalanche Studios (Just Cause) и другие.

Продажа части активов Saber Interactive не повлияла на положение студии 4A Games в составе холдинга. Это означает, что команда разработчиков продолжит работу над новыми проектами в рамках Embracer Group.Подробности сделки между Saber Interactive и неназванным покупателем не разглашаются. Однако известно, что продажа активов не затронула интеллектуальную собственность и авторские права на игры серии Metro.

Для фанатов серии это означает, что новые игры от 4A Games продолжат выходить под брендом Metro и будут соответствовать высоким стандартам качества, установленным предыдущими частями.