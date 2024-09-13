Сборы были введены для использования определённых функций и инструментов в рамках программы Unity Pro.

Компания Unity, разработчик популярного игрового движка, объявила об отмене сборов за использование некоторых своих инструментов. Это решение было принято спустя год после введения этих сборов, которые вызвали критику со стороны разработчиков игр.

Сборы были введены для использования определённых функций и инструментов в рамках программы Unity Pro. Разработчики игр выразили недовольство тем, что эти сборы могут стать препятствием для небольших студий и инди-разработчиков, которые часто используют инструменты Unity для создания своих проектов.

В своём заявлении компания Unity отметила, что отмена сборов является частью стратегии по поддержке сообщества разработчиков и созданию более справедливой и открытой экосистемы. Это решение позволит разработчикам продолжать использовать инструменты Unity без дополнительных финансовых обязательств.