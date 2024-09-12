Это изменение было внесено в рамках обновления Xbox Live, которое также включает в себя ряд других улучшений и изменений.

После десятилетнего отсутствия, Microsoft объявила о возвращении запросов на добавление в друзья на Xbox. Это решение было принято после многочисленных просьб пользователей, которые выразили желание восстановить эту функцию. Запросы на добавление в друзья были удалены из Xbox Live ещё в 2013 году, что вызвало недовольство многих игроков. Отсутствие этой функции затрудняло общение и создание игровых групп, особенно для тех, кто предпочитает играть с друзьями, а не искать случайных игроков.

Теперь же, спустя десятилетие, Microsoft решила вернуть запросы на добавление в друзья. Это изменение было внесено в рамках обновления Xbox Live, которое также включает в себя ряд других улучшений и изменений. Однако стоит отметить, что точные детали и сроки реализации этого изменения пока не были объявлены. Ожидается, что дополнительная информация будет предоставлена в ближайшее время.