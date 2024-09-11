Представитель Activision объяснил это решение желанием предоставить игрокам полный опыт сразу после релиза.

Компания Activision подтвердила, что владельцы предзаказов Call of Duty: Black Ops 6 не получат ранний доступ к сюжетной кампании. Эта новость может стать неожиданностью для многих фанатов серии, которые привыкли к возможности поиграть в кампанию заранее. В предыдущих частях Call of Duty, таких как Modern Warfare 2 (2022) и Modern Warfare 3 (2023), игроки могли пройти сюжет за неделю до официального релиза. Однако в этот раз Activision решила отказаться от этой практики.

Представитель Activision объяснил это решение желанием предоставить игрокам полный опыт сразу после релиза. «Мы рады предложить всё, что есть в игре, включая кампанию, мультиплеер и режим „Зомби“. В этом году мы приняли решение предоставить сообществу возможность насладиться всеми режимами одновременно, поэтому мы возвращаемся к одному большому глобальному запуску», — сказал он.

Call of Duty: Black Ops 6 выйдет 25 октября 2024 года на PC, PS5, PS4, Xbox One и Xbox Series X|S. Со дня выхода игра появится в каталоге Xbox Game Pass.