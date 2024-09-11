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Greg_Novo
Бывший президент Sony: увольнения в игровой индустрии – это не всегда плохо
Иногда это необходимо для того, чтобы компания могла сосредоточиться на своих основных целях и задачах.

В последние годы игровая индустрия столкнулась с волной массовых увольнений, которая затронула многие известные компании и студии разработки игр. Однако бывший президент Sony Шухей Йошида считает, что эти увольнения не являются результатом корпоративной жадности.

В интервью изданию Eurogamer Йошида высказал мнение, что увольнения в игровой индустрии – это естественный процесс, связанный с изменениями в технологиях и предпочтениях игроков. Он подчеркнул, что игровая индустрия постоянно развивается, и компании вынуждены адаптироваться к этим изменениям.

«Увольнения – это не всегда плохо. Иногда это необходимо для того, чтобы компания могла сосредоточиться на своих основных целях и задачах», – сказал Йошида. Он также добавил, что те, кто потерял работу в результате увольнений, должны не отчаиваться, а искать новые возможности.

Йошида посоветовал тем, кто потерял работу в игровой индустрии, рассмотреть возможность работы в других областях, таких как программирование, дизайн или маркетинг. Он также предложил им попробовать себя в роли фрилансеров или основать собственные студии разработки игр.

Однако Йошида признал, что увольнения могут быть болезненными для тех, кто потерял работу. Он выразил надежду, что компании будут более ответственно подходить к процессу увольнений и стараться минимизировать их последствия для своих сотрудников. В заключение Йошида призвал игровую индустрию быть более открытой и честной в отношении причин увольнений. Он считает, что это поможет избежать недопонимания и конфликтов между компаниями и их сотрудниками.

#sony #eurogamer
Источник: eurogamer.net
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