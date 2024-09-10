Первое среднее дополнение под рабочим названием Apollo стартует летом 2025 года и предложит игрокам нелинейное прохождение.

Студия Bungie, разработчик популярной онлайн-игры Destiny 2, объявила о значительных изменениях в подходе к выпуску дополнений для своего проекта. Вместо одного крупного дополнения каждый год, Bungie планирует выпускать два средних расширения каждые шесть месяцев. Эти изменения направлены на то, чтобы исследовать новые форматы и механики в рамках Destiny 2. Студия хочет экспериментировать с нелинейными кампаниями, прохождением в стиле метроидваний, рогаликов и шутеров с элементами выживания.

Первое среднее дополнение под рабочим названием Apollo стартует летом 2025 года и предложит игрокам нелинейное прохождение. Оно будет включать в себя новые персонажи, фракции и сквозную тему, которая свяжет его с основной сюжетной линией Destiny 2. Каждые три месяца планируется выпускать бесплатные контентные обновления, такие как «страйки», миссии с «экзотиками» или полностью новые режимы. Также появится новый уровень редкости с улучшенными «легендарками», которые будут активнее распределяться между занятиями в базовой игре, чтобы стимулировать игроков к исследованию различных режимов.

Игра станет более дружелюбной к новичкам благодаря модернизации «Директора» — интерфейса, где игроки выбирают, чем им заняться дальше. Режим «Гамбит» останется в игре, но не будет занимать центральное место, поскольку у Bungie есть идеи, как его лучше реанимировать. Формальный запуск Codename: Frontiers начнётся с дополнением Apollo летом 2025 года. Эти изменения обещают сделать Destiny 2 ещё более увлекательной и разнообразной игрой, предлагая игрокам новые возможности для исследования и развития своих персонажей.