Ubisoft поделилась планами на будущее после выхода игры Prince of Persia: The Lost Crown в марте. И вот, спустя полгода, мы приближаемся к завершению этой истории. 17 сентября выйдет заключительный контент — платное сюжетное дополнение Mask of Darkness. Ubisoft раскрыла некоторые подробности о том, что ждёт игроков после его выхода.

Mask of Darkness добавит новый биом — Radjen’s Mind Palace. Он обещает новые элементы траверса, ловушки, врагов и многое другое. Доступ к этому биому откроется после того, как игроки выберутся из Глубин и получат временную силу «Тень Симурга». Это означает, что игрокам потребуется провести значительное количество времени в игре, прежде чем они смогут начать прохождение.

Radjen’s Mind Palace представляет собой сюрреалистический пейзаж из плавающих блоков и пещер, освещённых призрачным пламенем. Попасть туда можно через телепорт из потайной комнаты в Нижнем городе горы Каф. Внутри Саргон теряет все свои амулеты и способности, большинство стрел и лечебных предметов, а также все временные способности, кроме двух — воздушного рывка Rush of the Simurgh и Shadow of the Simurgh.

Игрокам придётся проявить изобретательность, чтобы справиться с новыми врагами, такими как паукообразные механические Стражи, вращающиеся птицы с крыльями-лезвиями и акробаты-темнокрылы. Среди новых опасностей и способов передвижения — плавающие металлические шары в виде бамперов, которые запускают Саргона в определённом направлении при ударе, красные пильные диски, которые материализуются в воздухе и устремляются к его позиции, а также горизонтальные столбы, которые выплёвывают пушечные ядра.

И, конечно же, есть Раджен — одна из элитных Бессмертных Персии. Игроки смогут узнать о ней больше по мере прохождения её Дворца Разума.Сюжетное дополнение Mask of Darkness для игры Prince of Persia: The Lost Crown выходит 17 сентября на Xbox, PlayStation, Switch и PC (через Steam, Ubisoft Store и Epic).